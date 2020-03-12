ديوان المحاسبة ينتقد أداء الجهات الخاضعة لرقابته ويدعوها لاتخاذ رقابة احترازية وتدابير وقائية

البيضاء-العنوان

انتقد ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب أداء الجهات الخاضعة لرقابته، مشيرًا إلى أنه ضعيف ولا يؤدي لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة منه.

ودعا رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب، في منشور، جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة إلى “اتخاذ رقابة احترازية وتدابير وقائية بهدف خلق ثوابت إدارة رشيدة ملؤها تحقيق معدلات أداء بأعلى قدر ومستوى، والذي لا يتأتى إلا بخلق قيادات حكيمة تتميز بالكفاءة والمقدرة تحوز خبرات ومؤهلات عليا تتحلى بالنزاهة والشفافية”.

وأشار الدكتور عمر عبدربه صالح، في منشور، إلى أن “العديد من تلك الجهات تدنى أداءها، وضعف وأضمحل نشاط إداراتها فنأت عن تحقيق ما ترجوه من غايات وأهداف، مؤكدًا أن ذلك ساهم في تعدد ارتكاب المخالفات والتجاوزات والانحراف عن تطبيق القانون”.

وأرجع رئيس ديوان المحاسبة، ذلك التدني إلى أن “البعض عقد شغل وظائف الإدارات المتوسطة والمناصب القيادية بالمخالفة للأصول والمعايير المقررة لشغلها بمنأى عن اعتبارات الكفاءة والجدارة والخبرة تقابلها مؤهلات عليا متخصصة وبات شغلها على سبيل المجاملة والإثابة”.