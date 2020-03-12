توضيح هام للمصرف المركزي بشأن بدء توزيع منحة أرباب الأسر الأحد القادم

علق مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بشأن الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول توزيع منحة أرباب الأسر يوم الأحد القادم.

ونفى مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي في تصريحات لقناة “ليبيا الاحرار” شائعات بدء صرف منحة أرباب الأسر الأحد القادم.

وأضاف السيوي أن إجراءات المنحة والاعتمادات والحوالات كلها تعتمد على العملة الأجنبية المتعطل تحصيلها بسبب توقف صادرات النفط، حسب تصريحه.

وأكد السيوي أنه من غير الممكن الاستمرار في هذه الإجراءات عبر السحب من الاحتياطي العام دون تعديل نسبة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي وبنود الإجراءات الأخرى، في إشارة منه إلى قيمها.

وكان السيوي صرح خلال شهر فبراير الماضي أن منحة أرباب الأسر كلفت السنة الماضية قرابة 7.5 مليار دولار وأنفقت وفقا للسعر الرسمي وكان إجمالي الإنفاق من العملة الصعبة السنة الماضية حوالي 24 مليار دولار عندما كانت الإيرادات النفطية حوالي 22 أو 23 مليار دولار وهذا يعني أن المركزي استخدم جزءًا من احتياطياته”.

ونشر مصرف ليبيا المركزي قبل أيام بيانا يوضح الإيراد والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير لعام 2020 م، وذكر، أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي في شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 6.110 مليار دينار، فيما وصلت إيرادات النفط والغاز إلى 380 مليون دينار.

كشف مصدر مصرفي إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يتشاور مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بخصوص إصدار قرار بشأن خفض قيمة حوالات الأفراد الشخصية من 10 آلاف دولار سنويا إلى 5 آلاف دولار.

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