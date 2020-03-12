ختام اجتماع مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا بمشاركة ويليامز

أويو-العنوان

اختتم اليوم الخميس في مدينة أويو بجمهورية الكونغو اجتماع مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

وبحث المشاركون في الاجتماع الأوضاع في ليبيا والتقدم المحرز في التحضيرات لمؤتمر المصالحة بين الليبيين الذي يستضيفه الاتحاد الأفريقي.

وأكدت مجموعة الاتصال أهمية إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، وكذلك الالتزام المشترك بالعمل معا من أجل تنفيذ المسارات الثلاثة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة انطلاقا من عملية برلين.

وشاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، ضمن وفد منظمة الأمم المتحدة في الاجتماع الذي عقد خلال يومي 11 و12 مارس الجاري.

وترأست وفد الأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، رئيسة مكتب الأمين العام، بمعية هانا تيتاه، الممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الافريقي.