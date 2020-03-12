الخليج العربي والبريقة تتفقان على سحب منتجات مصفاة طبرق

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

12 March, 2020

اتفقت شركة الخليج العربي للنفط مع شركة البريقة لتسويق النفط، على سحب المنتجات بمصفاة طبرق وضمان استمرار تشغيل المصفاة التابعة للخليج العربي دون أي عوائق وستقوم الخليج العربي للنفط بزيادة القدرة الإنتاجية بالمصفاة إلى 100% تدريجياً.

وجاء الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشاي، صباح الخميس، مع مسئولين من شركة البريقة لتسويق النفط

والتقى المشاي من شركة البريقة بصالح الزواوي مدير منطقة تشغيل بنغازي ومفتاح سلامة مراقب تزويد النقل البحري وحامد الزوي منسق مستودعات المطارات.

وبحث الاجتماع التنسيق لمعالجة سحب منتجات مصفاة طبرق، لضمان استمرارية تشغيلها.