إحباط تهريب 11 حاوية أسلاك كهرباء بميناء الخمس

أحبط العاملون في قسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك في ميناءي الخمس ومصراتة ووحدة التفتيش الآلي، محاولة تهريب كمية كبيرة من أسلاك الكهرباء الجديدة، عبر ميناء الخميس.

وقالت المصلحة في بيان، مساء الخميس، إن الأسلاك المعدة للتهريب كانت موزعة على 11 حاوية، وتم كشفها أثناء تفتيش 16 حاوية موجودة داخل الحظيرة الجمركية بمركز جمرك ميناء الخمس البحري.

وأضافت المصلحة أن أسلاك الكهرباء كانت مخبأة خلف خردة ألومنيوم (أبواب ونوافد)، أما العدد الباقي من الحاويات المذكورة فكانت تحتوي على محركات سيارات مستعملة وبقايا إطارات.

وأصدر رئيس مركز جمرك ميناء الخمس البحري تعليماته بإحالة الواقعة إلى النيابة المختصة وإحالة الموقف العام لوزير المالية المفوض بالخصوص.

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