مؤسسة النفط: 3.08 مليارات دولار خسائر الإقفالات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، تخطي خسائر إقفالات المنشآت النفطية حاجز الـ3 مليارات دولار مسجلة 3.086 مليار دولار، وذلك بعدما هبط إنتاج الخام إلى 97 ألفًا و508 براميل يوميًا بحلول يوم أمس الأربعاء.

وأشار المؤسسة في بيان إلى استمرارها في توفير المحروقات إلى كافة المناطق بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، لافتة إلى أن أن المحروقات في بعض مستودعات التخزين توشك على النفاذ، محذرة من أن ذلك «قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات في عدد من المناطق خلال الأسبوع القادم، إذا لم تقم الحكومة بالتحويلات المالية المطلوبة لحساب المحروقات».

وانتهت أمس الأربعاء ناقلة غاز مسال من التفريغ في ميناء بنغازي، فيما تستعد ناقلة بنزين للتفريغ لاحقا، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

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