بمشاركة ويليامز..مجموعة الاتصال الإفريقية تبحث تحضيرات مؤتمر المصالحة الليبية

انعقد، يومي الأربعاء والخميس، بالكونغو، اجتماع مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على موقع التواصل فيس بوك، بحث المشاركون الأوضاع في ليبيا والتقدم المحرز في التحضيرات لمؤتمر المصالحة بين الليبيين الذي سيستضيفه الاتحاد الأفريقي.

وشاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، ضمن وفد المنظمة الذي ترأسته ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، رئيسة مكتب الأمين العام، بمعية هانا تيتاه، الممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الافريقي.

وأكدت مجموعة الاتصال أهمية إطار الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي للسلام والأمن، وكذلك الالتزام المشترك بالعمل معا من أجل تنفيذ المسارات الثلاثة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة انطلاقا من عملية برلين، وفق المنشور.