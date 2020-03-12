اشتباكات عنيفة في محوري البغلة ووادي زمزم شرق مصراتة

اكدت مصادر مطلعة إندلاع إشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محوري البغلة ووادي زمزم شرق مدينة مصراتة بين قوات الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، اندلعت اشتباكات قوية بالاسلحة الثقيلة في منطقة الساعدية واستمرت لساعات طويلة، وفقا لسكان محليون.

وقالت مصادر أن السرية 30 ورشفانة ، المساندة لقوات الجيش الوطني قامت بتدمير مدرعات تركية في محور الساعدية، مشيرة إلى أن أنباء تفيد بإلقاء القبض على مقاتل سوري.

وكان الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني أكد أن قوات سلاح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقي مصراتة بينها منصات صواريخ ورادارات متطورة.

وكان مصدر عسكري ليبي قد أكد في وقت سابق، أن قوات الوفاق تخطط لتنفيذ هجوم وشيك يستهدف وحدات قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة سرت .

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