وباء كورونا: هل الدول المغاربيّة مستعدّة؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه الدكتورة سهام بادي الطبيبة والوزيرة التونسية السابقة والدكتور يحي عبد المؤمن مكي.. المختص في علم الفيروسات والخبير في منظمة الصحة العالمية في مراقبة الإنفلونزا للتوقف عند الاجراءات الاحترازية والسياسات الوقائية والعلاجية التي اتخذتها الدول المغاربية في مواجهة انتشار فيروس كورونا الذي تم تصنيفه وباء عالميا
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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