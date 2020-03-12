مصادر: قوات الجيش تشن هجوما عنيفا على مواقع الوفاق في الهيرة

إكدت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الوطني الليبي تشن في هذه الاثناء هجوما عنيفا على مواقع للقوات الموالية لحكومة الوفاق في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس .

وأفادت المصادر أن شدة الإشتباكات وإنفجارات الصواريخ في الهيرة تسمع بكل وضوح في منطقة جنزور.

وأشارت المصادر إلى قوات الجيش الوطني بإمرة اللواء المبروك سحبان هي من بادرت بالهجوم في محور الهيرة.

وتعد “الهيرة” ذات موقع استراتيجي، حيث تربط بين منطقة العزيزية ومدينة غريان، وتعد طريقا رئيسيا يربط بين الشمال والغرب الليبي.

وفي الاثناء يشهد محوري البغلة ووادي زمزم شرق مدينة مصراتة إشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق.

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