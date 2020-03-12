مصادر: قوات الوفاق تخطط لشن هجوم واسع على هذه المنطقة

اكدت مصادر مطلعة أن القوات الموالية لحكومة الوفاق تسعى لشن هجوم واسع على مواقع القوات المسلحة بالجيش الوطني في محور ابو قرين جنوب شرق مصراتة يوم الجمعة.

ولم تشر المصادر إلى مزيد من التفاصيل، وفي الاثناء يشهد محوري البغلة ووادي زمزم شرق مدينة مصراتة إشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق.

وكان مصدر عسكري ليبي قد أكد في وقت سابق، أن قوات الوفاق تخطط لتنفيذ هجوم وشيك يستهدف وحدات قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة سرت .

وأضاف المصدر، أن قوات الوفاق أخرجت قوة ضخمة من مدينة مصراتة تتكون من كتيبة الفاروق ولواء الصمود، بالإضافة لفصائل سورية متطرفة باتجاه أبوقرين للاستعداد لهجوم تحاول من خلاله استعاده السيطرة على مدينة سرت التي فقدتها مطلع شهر يناير الماضي.

وأوضح المصدر، أن الخطة التي أعدتها قوات الوفاق رفقة المستشارين العسكريين الأتراك تعتمد على غطاء جوي توفره الطائرات المسيرة التركية بالإضافة لتحرك خلايا نائمة في وسط المدينة لإرباك الخطوط الدفاعية لوحدات الجيش الليبي.

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