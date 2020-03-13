صحة الوفاق: حتى اللحظة ليبيا خالية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن ليبيا خالية من فيروس كورونا، وأنها لم تُسجّل أي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بالفيروس حتى هذه اللحظة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، على ظهور نتائج فحص PCR “فحص يحدد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان”، والذي أجري بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض لـ 3 حالات اشتبه بإصابتهم بالفيروس، بعد دخول الحالة الأولى إلى مصحة النفط بطرابلس، ودخول الحالة الثانية إلى مصحة الأخوة بتاجوراء، وجرى الكشف عن الحالة الثالثة في مركز مصراتة الطبي .

وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، إن النتائج أظهرت سلامة الحالات الثلاث وعدم حملهم أو إصابتهم بفيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية