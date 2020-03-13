عقوب يتفقد مركز العزل بمستشفى الكويفية في بنغازي

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، بزيارة إلى مركز العزل بمستشفى الكويفية في بنغازي، بعد اجتماع موسع مع مدير مستشفي الكويفية لأمراض الصدرية الدكتور أنس البرغثي وبحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية شرق ليبيا الدكتور عبدالعزيز الحلافي ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية حسين العوامي وبحضور مدير مكتب وزير الصحة طارق نوح ومدير العلاقات العامه بالوزارة عبدالله البراني و عدد من رؤساء الأقسام والمكاتب بالمستشفي، لتعزيز إجراءات مواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع التشاوري، إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، عبر تفعيل مكتب الحجر الصحي وتزويدها باجهزة القياس الحراري وربطها بفرق الاستجابة السريعة لمتابعة وضع العائدين صحيا أولاً بأول.

كما تابع عقوب، خلال اللقاء الخطوات التنفيذية لخطة وزارة الصحة “ب” والإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي.

أشار وزير الصحة في الحكومة الليبية، إلى أن خطة “ب” تشمل محاور عدة، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد “الجوية، البحرية، البرية”، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية