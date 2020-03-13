مصادر: غارات جوية على تمركزات الوفاق في ابوقرين جنوب شرقي مصراتة

اكدت مصادر محلية أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني نفذ ضربات جوية بمنطقة ابوقرين جنوب شرقي مصراتة.

وقالت المصادر أن سلاح الجو إستهدف نقاط مسلحة لعناصر قوات الوفاق في محور ابوقرين ” الهيشة “.

ويعتقد أن قوات الجيش الوطني تشن هجوما استباقيا على تمركزات الوفاق.

حيث أفادت مصادر مطلعة أن القوات الموالية لحكومة الوفاق تسعى لشن هجوم واسع على مواقع الجيش الوطني في محور ابو قرين جنوب شرقي مصراتة يوم الجمعة.

وكان الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني أكد أن قوات سلاح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقي مصراتة بينها منصات صواريخ ورادارات متطورة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي