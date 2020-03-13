بسبب كورونا.. إيطاليا تعلن تأجيل اجتماع دولي حول ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الحكومة الإيطالية، أخطرتها بتأجيل الاجتماع الدولي حول ليبيا، والذي كان من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم في روما، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وأكدت الخارجية الروسية، أن المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي، قد أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بقرار تأجيل الاجتماع، للجنة الخاصة لمتابعة تطبيق نتائج مؤتمر برلين، والذي كان من المفرتض أن يُعقد في 19 مارس القادم.

وأشارت الخارجية الروسية، إن الطرفان، بحثا الأوضاع في ليبيا وتنسيق الجهود الدولية، لأجل إنهاء الأزمة عبر التسوية السياسية.

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