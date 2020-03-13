إصابة شخصين بسبب القذائف العشوائية على سوق الجمعة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، إن فريق المتابعة بالمركز، بالتوجه إلى موقع سقوط القذائف العشوائية، على منطقة سوق الجمعة بالقرب من طريق الشط ، للوقوف على حجم الإصابات.

وأشار المركز، إن القذائف العشوائية، تسببت في إصابة شخصين أحدهم يبلغ من العمر 23 سنة والثاني يبلغ من العمر 30 سنة.

وأوضح مركز الطب الميداني والدعم، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن المصابين تم نقلهم إلى مصحة الفتح، لقربها من مكان سقوط القذائف، لتلقّي العلاج اللازم تحت إشراف المركز.

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