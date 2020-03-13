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إصابة شخصين بسبب القذائف العشوائية على سوق الجمعة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، إن  فريق المتابعة بالمركز، بالتوجه إلى موقع سقوط القذائف العشوائية، على منطقة سوق الجمعة بالقرب من طريق الشط ، للوقوف على حجم الإصابات.

وأشار المركز، إن القذائف العشوائية، تسببت في إصابة شخصين أحدهم يبلغ من العمر 23 سنة والثاني يبلغ من العمر 30 سنة.

وأوضح مركز الطب الميداني والدعم، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن المصابين تم نقلهم إلى مصحة الفتح، لقربها من مكان سقوط القذائف، لتلقّي العلاج اللازم تحت إشراف المركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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