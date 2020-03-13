الاتحاد الأفريقي يقرر عقد المؤتمر الوطني الليبي في يوليو القادم

قرّرت مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي، عقد المؤتمر الوطني بين الأطراف الليبية، في شهر يوليو القادم، في أديس ابابا بأثيوبيا، وفقا للقرار الذي اتخذه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الافريقي عام 2018.

وجاء هذا القرار، في البيان الختامي الذي ألقاه وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، والذي أوضح فيه: إنّ “مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الافريقي قررت عقد المؤتمر الوطني بين الأطراف الليبيين”.

وأدان البيان التدخلات الخارجية في ليبيا والانتهاك حظر الأسلحة، إضافة إلى وجود وإرسال واستخدام المقاتلين الأجانب في الأراضي الليبية.

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