لودريان يبحث مع بوقادوم مستجدات الملف الليبي

بحث وزيرا الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والفرنسي جان إيف لودريان، في العاصمة الجزائرية، مستجدات الأزمة الليبية وتأثيرها على الدول المغاربية والمنطقة، على هامش الدورة السادسة للجنة الثنائية المختلطة للتعاون الاقتصادي.

وأشار بيان للناطق باسم الخارجية الجزائرية، إن بوقدام ولودريان، تبادلا قضايا المنطقة وخاصة القضية الليبية، إضافة إلى قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك، وملف تفشي فيروس كورونا في القارة الأفريقية والعالم.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة الاتصال في الاتحاد الأفريقي، إن المؤتمر الوطني للأطراف الليبية، سيُعقد في شهر يوليو القادم.

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