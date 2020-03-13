النجار: ليبيا ليست في وضع يؤهلها لمواجهة فيروس كورونا

كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن ليبيا ليست في وضع يؤهلها لمواجهة فيروس كورونا، إذا انتقلت العدوى إليها، داعيًا إلى تقديم المزيد من الدعم لنظام الصحة الليبي.

وأكد النجار خلال مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس، حتى الآن، مضيفا أن المركز يقوم بمتابعة فحص الوافدين من الخارج عبر الموانئ والمطارات.

وأشار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى أن ليبيا لا تملك ما يكفي من منشآت للعزل والحجر الصحي والعلاج وعزا ذلك إلى نقص الأموال.

وأوضح النجار في حديثه للوكالة بقوله: “كل ما كنا جاهزين ولدينا ما يكفي من غرف العزل والحجر الطبي كل ما استطعنا تقليل انتشار الفيروس وتقليل الضرر المتعلق بالفيروس”.

واستدرك رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حديثه بالقول: “الرغم من التواصل مع الجهات المختصة وكل المسؤولين ولكن حتى الآن جاهزيتنا لا زالت ضعيفة فيما يتعلق بغرف العزل”.

واعتبر النجار، إن ليبيا في وضعية ضعف من حيث الجاهزية والاستعدادات وغير قادرة على مجابهة الفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية