منظمة الصحة العالمية: جهود ليبيا لمواجهة فيروس كورونا “تستحق الثناء”

أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، عن شكرها للجهود التي يبذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لمكافحة فيروس كورونا ومنع وصوله إلى ليبيا، بقولها: إن جهود المركز “تستحق الثناء” لكنه يواجه صعوبات هائلة.

وأوضحت هوف: “عندما يتعلق الأمر بإمكانية الاستجابة، فهذا بلد في خطر أكبر لأن نظام الصحة فيه ضعيف ومفكك بسبب الصراع”، بحسب ما نقتله وكالة رويترز.

وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا: إن “الأجهزة، كأجهزة التنفس وما إلى ذلك، ناقصة في العديد من المستشفيات. هناك نقص في الأطباء والممرضات في البلدات وفي الريف”.

وأضافت إن ما تعانيه ليبيا في القطاع الصحي، بسبب الانقسام السياسي، ولا تملك الوسائل لفرض إجراءات مكافحة لمنع انتشار الفيروس.

وختمت هوف حديثها عن الأوضاع المعيشية التي وصفتها بالبائسة للمهاجرين والنازحين، وقابليتهم للمرض، بسبب سوء التغذية التي تجعلهم عرضة للخطر على نحو خاص.

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