“الحويج” يبحث تعزيز الاستثمارات الروسية في ليبيا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج مع رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف أمس الخميس في مقر وزارة الخارجية ببنغازي، سبل تشجيع رجال الأعمال الروس للاستثمار في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية.

وجاء ذلك خلال زيارة كودرايشوف لبنغازي على رأس وفد يضم عددا من الشخصيات الروسية من بينها عضو لجنة الرقابة في مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ديميتري كاشيني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واستجابة للدعوات التي قدمها الحويج للمركز ولرجال الأعمال أثناء زياراته السابقة لروسيا والتي قدم فيها شرحا وافيا عن حقيقة الأوضاع في ليبيا، والتي أشار فيها إلى أن المناخ الآن بات مناسبا للاستثمار والسياحة وأن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة أضحت آمنة بحسب وصف الحويج.

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