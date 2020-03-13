السفارة الليبية بإسبانيا “تحصِّن” الليبيين

قامت السفارة الليبية بإسبانيا بتوزيع المواد المعقمة والكمامات على أعضاء الجالية والطلاب الليبيين في إسبانيا في إطار الخطوات التي تتخذها السفارة لتحصين أفراد الجالية من فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته عقد الخميس بمقر السفارة الليبية بمدريد اجتماع ضم كافة الموظفين لتحديد العمل التناوبي والإجراءات والاحتياطات اللازمة خلال فترة الأزمة .

يشار إلى أن هذا الاجتماع ليس الأول للسفارة الليبية بمدريد للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد الجالية، فقد عقد اجتماع في الثالث من مارس الجاري ضم كلا من سفير ليبيا بإسبانيا والملحق الصحي والمراقب المالي بالسفارة مع إدارة مجموعة مستشفيات HMالجامعية وتم الاتفاق خلال الاجتماع على بروتوكول خاص بالجالية الليبية المقيمة بإسبانيا في حال الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه في ذلك.

وتضمن التوقيع اتفاقا يقضى بتقديم الخدمات الصحية والزيارة المنزلية بسيارة إسعاف في حال الاشتباه بالإصابة، والإيواء، والعلاج، وتقديم كافة الخدمات الصحية الأخرى اللازمة، كما قامت السفارة بتخصيص رقم للطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة وطالبت كافة الليبيين المقيمين على الأراضي الإسبانية بضرورة التواصل مع مكتب الشؤون القنصلية للتسجيل؛ كي يتسنى للسفارة تقديم المساعدة في حالة وجود أي طارئ.

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