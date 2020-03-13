عقوب يتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا بمستشفى الكويفية

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، أمس الخميس، اجتماعا مع مدير مستشفي الكويفية لأمراض الصدرية، لبحث تعزيز إجراءات مواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية التي ينبغي اتخاذها لمنع انتقال الفيروس، قدر الإمكان وخاصة بعد ظهور عدد من الحالات لدي عدد من دول الحدود إلى ليبيا.

وتطرق وزير الصحة، خلال الاجتماع التشاوري إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال تفعيل مكتب الحجر الصحي وتزويدها باجهزة القياس الحراري وربطها بفرق الاستجابة السريعة لمتابعة وضع العائدين صحيا أولاً بأول، كما تابع وزير الصحة خلال اللقاء خطوات تنفيذ خطة وزارة الصحة (ب) و الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدةً بما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة.