تكثيف الدوريات الأمنية في تاجوراء وضواحيها

قامت الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، أمس الخميس، بتكثيف عملها من خلال إنشاء الدوريات والتمركزات الأمنية داخل بلدية تاجوراء وضواحي بمناطق “النشيع، وادي السملقي، الجنين، بئر التركي، وادي الربيع”.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم فتح نقاط تفتيشية بالطرق الرئيسية والفرعية بهذه المناطق، وذلك لتأمين المنطقة بالكامل وحفظ الأمن والاستقرار، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون، ومنع حدوث اي خروقات أمنية، وبسط السيطرة الأمنية.