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بلدية ابوسليم توفر سيارات مجهزة بمضخات الرش للوقاية الصحية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت بلدية ابوسليم، بتوفير (6) سيارات جديدة وتجهيزها بمضخات رش من نوعين (الردادي والضبابي).

وأكدت البلدية، أن هذه السيارات ستكون داعمة لشركة الخدمات فرع أبوسليم  جهاز الوقاية الصحية، مشيرة الى الشركة كانت تعاني من نقص في مثل هذه السيارات والمضخات.

وأعلنت البلدية أن هذا الاسطول من السيارات باشر مساء الخميس في عمله برش جميع المناطق والشوارع والازقة بداخل النطاق الاداري ببلدية ابوسليم.

وأوضح المكتب الاعلامي للبلدية، أن توفير هذه السيارات الحديثة والمجهزة يأتي في إطار الدعم الذي توليه  بلدية ابوسليم لجميع القطاعات الخدمية بداخل نطاقها الاداري خصوصاً التي تمس المواطن مباشرةً.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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