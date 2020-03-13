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الجزائر: مستعدون لتنظيم مؤتمر للمصالحة الليبية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الجزائر استعدادها لاحتضان مؤتمر للمصالحة الوطنية بهدف جمع الأطراف الليبية.

وجاء ذلك على لسان رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد في افتتاح الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال بالاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والذي قال إن بلاده مستعدة لاحتضان مؤتمر المصالحة بهدف جمع ممثلين عن كل القبائل والأطياف والقوى الفاعلة تمهيدا لتشكيل حكومة توافق وطني، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد.

ودعا جراد إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية، مشيدا بالدور المحوري الذي تحاول دول الجوار أن تلعبه في تسوية الأزمة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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