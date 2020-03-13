الجزائر: مستعدون لتنظيم مؤتمر للمصالحة الليبية

أكدت الجزائر استعدادها لاحتضان مؤتمر للمصالحة الوطنية بهدف جمع الأطراف الليبية.

وجاء ذلك على لسان رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد في افتتاح الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال بالاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والذي قال إن بلاده مستعدة لاحتضان مؤتمر المصالحة بهدف جمع ممثلين عن كل القبائل والأطياف والقوى الفاعلة تمهيدا لتشكيل حكومة توافق وطني، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد.

ودعا جراد إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية، مشيدا بالدور المحوري الذي تحاول دول الجوار أن تلعبه في تسوية الأزمة الليبية.

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