ليبيا تجمع رئيسي تونس والجزائر الأسبوع المقبل

يزور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون العاصمة تونس الاثنين المقبل تلبية لدعوة الرئيس التونسي قيس سعيد.

وكشفت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن زيارة تبون ستستمر يومين، وسيرافقه فيها عدد من وزراء حكومته للتوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين، وتعزيز التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب، وتوحيد المواقف والمبادرات بشأن الأزمة الليبية، والدفع بمبادرة لعقد مؤتمر حوار ليبي يعقد في الجزائر أو تونس.

وتعد زيارة تبون إلى تونس أول زيارة رسمية من نوعها لرئيس جزائري منذ 11 عاما.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أبدى استعداد بلاده لإحلال السلام بسرعة في ليبيا، فيما لو تحصّلت على تفويض من مجلس الأمن محذرا دول أوروبا والبحر المتوسط في تصريحات مقابلة لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية ، من تحويل ليبيا إلى “صومال جديد”، مضيفا “لا يجب خوض حروب بالوكالة، ويجب أن يتم التعهد بعدم بيع الأسلحة والتوقف عن جلب المرتزقة .. الجزائر تزود الليبيين بالغذاء والدواء وليس الأسلحة لقتل بعضهم البعض”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية