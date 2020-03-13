بعد إعلان بلدية تاجوراء تعليق الدراسة إحترازياً بسبب كورونا.. عماري زايد: الدراسة مستمرة ولن نعلقها بسبب الشائعات

ليبيا – أكد وزير تعليم الوفاق المكلف محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية أمس الخميس في تصريح لمكتب التواصل والإعلام بأن الدراسة مستمرة في كافة المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها ولا تعليق لها حتى الآن بسبب التداعيات الصحية في العالم .

عماري زايد أوضح بحسب المكتب الإعلامي لتعليم الوفاق بأنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريق إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بشأن متابعة الوضع الصحي بشكله العام ،مؤكدا بان اتخاذ قرار التعليق من عدمه سيأتي استجابة للتدابير الوقائية والاحترازية التي ستتخذها تلك الجهات لتفادي انتشار المرض وذلك عند ثبوت تسجيل إصابة فعلية بالمرض ووفقاً لتقارير صحية من جهات رسمية بالدولة وليس بناء على ما تروجه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وكذب ولن يتم ذلك الا بعد التنسيق مع المجلس الرئاسي بالخصوص.

وقال :” سلامة تلاميذنا وطلابنا مسؤولية وطنية و أخلاقية ومهنية ولن نتوان في تعليق الدراسة إذا تطلب الأمر ذلك، مشددا علي مراقبي التعليم ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة اتباع تعليمات الوزارة في كافة الأمور التي تخص العملية التعليمية”.

وفي ذات السياق أعطي عماري تعليماته لوكيل وزارة تعليم الوفاق والإدارات المعنية بضرورة الإعلان عن خطة الوزارة الوقائية والفعلية في حال تطلب الأمر التعليق أو الإيقاف.

وفي ختام تصريحه أكد بأن قرار التعليق والإيقاف هو اختصاص أصيل للوزارة وهي تتابع الموقف بكل جدية وحرص ولن تتهاون في سلامة أبنائها على حد قوله، منبها السلطات المحلية و مؤسسات الدولة المختلفة بضرورة الالتزام باختصاصاتها التي منحها لها القانون كي لا تربك سير العملية التعليمية.

يشار إلى أن تصريحات عماري زايد تأتي بعد إعلان بلدية تاجوراء تعليق الدراسة إحترازيا لتفادي إنتشار فيروس كورونا في حال تمت تسجيل أية حالات في ليبيا.

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