عميد «بلدي تاجوراء»: قرار تعليق الدراسة اتخذ بإجماع المجلس ووفقا للقانون

أوضح عميد المجلس البلدي تاجوراء حسين بن عطية، سبب اتخاذ المجلس قرار وقف الدراسة لمدة أسبوعين، قائلا إن القرار اتخذ بإجماع أعضاء المجلس ووفقا للقانون.

وأشار إلى الاتفاق على تقليص عدد حضور العاملين بالبلدية، وتنظيم العمل بشكل يومي لتخفيف الازدحام، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات أخرى احترازية وقائية، معقبا: «الوقاية لا تعني انتشار الوباء، لكن إجراء استباقي احترازي»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ولفت بن عطية إلى تسجيل العديد من الدول إصابات بفيروس «كورونا» المستجد، ما دفعها إلى اتخاض إجراءات صعبة على مواطنيها، لكن تفرضها لمصلحة المجتمع، وأكمل: «اتخذنا هذا الإجراء للمصلحة العامة وللتنبيه».

وكان وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري نفى تعليق الدراسة، قائلا إن القرار في هذا الشأن هو اختصاص للوزارة، منبها السلطات المحلية ومؤسسات الدولة المختلفة بضرورة الالتزام باختصاصاتها التي منحها لها القانون كي لا تربك سير العملية التعليمية.

وعلق عميد «بلدي تاجوراء» على تصريحات عماري قائلا إن القانون 9 والمادة 15 من قانون 59، يمنح المجالس حق اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الأوبئة إلى حين قيام الجهات المسئولة بواجبها، معقبا: «أقول له أن قرارنا قانوني وللمجالس الحق في اتخاذ قراراتها دون الرجوع إليه، فنحن جميعا تحت القانون».

يذكر أن المجلس البلدي تاجوراء أصدر قرار إيقاف الدراسة أمس الخميس لمدة 14 يوم تبدأ من يوم الأحد القادم «كإجراء وقائي حفاظا على صحة المواطنين».

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