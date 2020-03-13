الحويج يبحث تفعيل التعاون التجاري بين ليبيا وروسيا

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، أمس الخميس، رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف، وعضو لجنة الرقابة في المركز ديميتري كاشيني.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الزيارة تأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث تشجيع المستثمرين الروس للاستثمار في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية.

يشار إلى أن الزيارة جاءت بناء على الدعوات التي قدمها الوزير للمركز ولرجال الاعمال اثناء زياراته السابقة لدولة روسيا والتي قدم فيها شرح وافي عن حقيقة الاوضاع في ليبيا وعلى ان المناخ الان صار مناسبا للاستثمار والسياحة.