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السعيدي: لا أحد يتوقع الخير من فايز السراج أو العصابة المحيطة به

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الصراع الداخلي بين المليشيات ينذر بتحرك القوى الداعمة في الخفاء للظهور.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أوضح أن كل دولة لها مليشيات تخدم مصالحها وتحافظ على وجودها وخاصة تركيا وقطر.

وأشار إلى أن الجيش لو استمر في الهدنة شهرا آخر فسنشاهد المليشيات المسلحة تقاتل بعضها بعضا لأن كل ما يجمعها اليوم هو محاولتها التصدي للجيش بدعم تركيا.

عضو مجلس النواب إختتم تصريحه بالقول:”لا أحد يتوقع الخير من فايز السراج أو العصابة المحيطة به”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • وانت كذلك ياالسعيدي ما الخير الذي اتى منذا استلمك مهامك لخدمة الشعب سوا انكم سرقتوا الدولة واصبحتوا تنظروا لانفسكم انتم الليبيين فقط وتعرقلوا كل عملية سلم تصب في صالح الوطن والمواطن وانتم من اتى بافائز السراج عن طريق اتفاق الصخيرات

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