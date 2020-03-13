اخبار ليبيا الان

مصلحة الجمارك تورد إخطارا هاما للمسافرين لتونس

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت مصلحة الجمارك الخميس أنها تلقت إخطارا من وزارة الخارجية يفيد بتوصيات من الديوانة التونسية توضح فيها قيمة العملة المسموح بإدخالها عبر كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية

مشيرة إلى أن إجمالي القيمة المسموح بها للفرد تبلغ 5 آلاف دينار تونسي أو مايعادلها من النقد الأجنبي.

وشددت الديوانة التونسية في كتابها للجهات الليبية بأن المخالفين لهذه القوانين سيدفوعون ما قيمته 60 % من قيمة الأموال المخالفة عند تقديم طلب لعقد “صلح” لاستلام الأموال موضحة فيما لو رفض المسافر إبرام ” الصلح ” سيمنع من دخول تونس لفترة 5 سنوات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك