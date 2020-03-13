شكري يبحث مع بوريل تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الخميس الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل وذلك في ختام زيارته الحالية لبروكسل.

المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أشار أن اللقاء شهد تبادلا وجهات النظر حول العديد من قضايا المنطقة وخاصة فيما يتعلق بآخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط.

ونوّه المتحدث باسم الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة إزاء كافة مجالات التعاون المشتركة وسائر الملفات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

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