السراج لـ ميركل: غياب الموقف الدولي الحازم يشجع المعتدي على التنصل من إتفاق برلين

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الخميس مكالمة هاتفية من مستشارة جمهورية المانيا الاتحادية أنجيلا ميركل تناولت مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أكدت ميركل خلال المكالمة على حرص ألمانيا على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين والعمل مع حكومة الوفاق على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه، أعرب السراج عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية، موضحاً بأن غياب الموقف الدولي الحازم يشجع من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) على التنصل من الالتزام بمسارات الحل الثلاث ” العسكرية الأمنية والسياسية والاقتصادية “التي أقرها مؤتمر برلين.

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