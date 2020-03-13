مصادر عسكرية تكشف تفاصيل صد هجوم للوفاق في محور الهيرة ومحيط غريان

تصدت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، لمحاولة للتقدم من قبل قوات الوفاق بمحور الهيرة ومحيط مدينة غريان جنوب طرابلس.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن قوات حكومة الوفاق حاولت التقدم في مناطق جنوب وغرب طرابلس، وإن الجيش الليبي تصدى لها.

وأوضح، في تصريحات إعلامية أن اشتباكات اندلعت في محور الهيرة بعد محاولة قوات من مدينتي الزاوية وغريان للتقدم على تمركزات الجيش الليبي، وأن القوات تصدت لهم وردت عليهم.

وتابع أن الاشتباكات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق ما بين قتلى وجرحى، وصل عدد منهم إلى مستشفى غريان.

واستهدف الجيش الليبي، الخميس، مدرعتين تركيتين لقوات الوفاق المدعومة من أنقرة بمحور أبوغيلان بالقرب من مدينة غريان-جنوبي طربلس.

وقال أبوبكر ادويهش، مدير المكتب الإعلامي لقوة الاحتياط بالجيش الليبي، إن مدفعية قوة الاحتياط تعاملت مع أهداف لقوات الوفاق بالقرب من منطقة أبوغيلان.

وأكد أن القوات تمكنت من القضاء على بعض المرتزقة التابعين لقوات حكومة الوفاق.

وأضاف ادويهش، أنه تم تدمير مدرعتين تابعتين لقوات الوفاق تركيتي الصنع واستهداف آلية نقل عسكري تستخدمها الجماعات المسلحة في نقل الذخيرة، بالإضافة لإعطاب آلية تحمل مدفعا مضادا للطيران عيار 14.5.

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