بسبب كورونا.. إيطاليا تؤجل إجتماعاً مع روسيا بشأن ليبيا

ليبيا – صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن نظيرتها الإيطالية قد أبلغت موسكو بتأجيل الاجتماع بشأن ليبيا الذي كان مقررا في الـ19 من شهر مارس الجاري في روما بسبب فيروس كورونا.

وبحسب وزراة الخارجية الروسية فقد جرت في الـ12 من شهر مارس الجاري محادثة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف والمدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية الإيطالية سيباستيانو كاردي، وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

هذا وناقشا الطرفان الوضع في ليبيا مع التأكيد على أهمية الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتعزيز التسوية السياسية للأزمة في ليبيا وأبلغ كاردي بتأجيل الاجتماع المقرر الخميس القادم بروما.

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