مصدر مسؤول يوضح حقيقة وصول كورونا إلى مطار بنينا

أوضح مصدر مسؤول بمطار بنينا الجوي الليبي الواقع شرقي بنغازي حقيقة اكتشاف أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، نافياً تلك الانباء وأنه لم يتم إكتشاف إي حالة إصابة بالفيروس.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة المنصوري في تصريحات اعلامية، إن المطار يعمل بشكل دوري وطبيعي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إغلاقه.

وتابع المنصوري أن المطار يعمل حتى الآن بشكل دوري وطبيعي في مغادرة واستقبال المسافرين عن طريق المنفذ.

وأضاف أن مصلحة الطيران المدني أصدرت منشورا تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بمنع استقبال العمالة و دخولها الاراضي الليبية كما جاء في المنشور، وأن ذلك لا يعني الليبين.

ونفى المصدر ما تم تداوله حول إغلاق مطار بنينا الدولي بسبب اكتشاف حالة عليها أعراض فيروس كورونا .

وحتى الأن لم تسجل ليبيا أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حيث نفت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق تسجيل أي حالة اصابة حتى الآن.

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