“يونيسيف” توزع مساعدات في طرابلس

قال مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا إنه قدم مستلزمات النظافة الصحية لـ 1420 طفلا في بلدية طرابلس الكبرى.

وأضاف المكتب أنه قدم الاحتياجات الأساسية لحوالي 710 أسرة، إضافة إلى قيامه بالتوعية بمخاطر الألغام لتعريف الأطفال على أشكال الإشارات التحذيرية ودلالاتها على مدار الأيام الثلاثة الماضية، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برنامج الاستجابة السريعة للمكتب.

يشار إلى أن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا زود في وقت سابق أكثر من 40 ألفا من تلاميذ ليبيا في مناطق متفرقة من البلاد بالمستلزمات المدرسية كالحقائب وأدوات مدرسية أخرى، كما وسبق لليونيسيف أن قدمت مستلزمات دراسية متنوعة وأطقما تعليمية متكاملة ومطويات توعوية وكتيبات إرشادية للمعلمين حول كيفية التعامل مع التلاميذ عموماً والأطفال ذوي الإعاقة.

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