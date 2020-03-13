ويليامز تشارك في اجتماع مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، شاركت في اجتماع مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، والذي انعقد بالكونغو يومي الحادي عشر والثاني عشر من مارس.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع الأوضاع في ليبيا والتقدم الذي تم إحرازه في التحضيرات لمؤتمر المصالحة بين الليبيين الذي يستضيفه الاتحاد الإفريقي، بحسب ما أوردت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية.

البعثة أشارت إلى أن مجموعة الاتصال أكدت على أهمية إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، وكذلك الالتزام المشترك بالعمل معا من أجل تنفيذ المسارات الثلاثة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة انطلاقا من عملية برلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا