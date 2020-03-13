الأفارقة يصرون على تمثيل القبائل والمدن والنساء في التحضير لمؤتمر المصالحة الليبية

دعا رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، الرئيس الكونغولي دنيس نغيسو رؤساء القبائل والمدن و النساء والشباب إلى حجز مكان في مؤتمر للمصالحة الليبية المقرر عقده خلال شهر يوليو القادم.

وقال إن التحدي بالنسبة للاتحاد الافريقي يكمن في تنظيم ندوة المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، معبرا عن قناعة الاتحاد الافريقي بضمان تشكيلة متساوية للجنة التحضيرية لندوة المصالحة، في كلمة له خلال اجتماع لجنة الاتصال التابعة للاتحاد حول ليبيا في مدينة برازافيل مساء أمس الخميس.

وأضاف ساسو نغيسو أن «كل فاعل معني، بما في ذلك رؤساء القبائل و المدن و النساء والشباب، يجب ان يُمثلوا في هذه الهيئة و هو العامل الاساسي في نهضة ليبيا».

ونبه رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، إلى أهمية الاعتماد على مساندة الأمم المتحدة التي تشكل «دعما رئيسيا لتحقيق الاهداف الموكلة للجنة».

اقرأ أيضا: الجزائر تعرض استضافة مؤتمر مصالحة ليبي يوليو المقبل

وأعرب في هذا السياق عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر التي بدت مؤخرا بين الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي، موضحا أن ذلك ينم عن تناغم وثيق في العمل بين الهيئتين، لكن شدد على ضرورة تحدث الاتحاد الأفريقي بصوت واحد لتحقيق نجاح في حل الأزمة.

يشار إلى أن اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقي حول ليبيا، ترأسه رئيس الكونغو دينيس ساسو، وشارك فيه الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، والتشادي إدريس ديبي إتنو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، ومبعوث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا