إيطاليا تخطر روسيا بإرجاء اجتماع دولي حول ليبيا بسبب كورونا

أعلنت الخارجية الروسية أن حكومة إيطاليا أخطرتها بإرجاء اجتماع دولي حول ليبيا، كان من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم في روما، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وأكدت الخارجية الروسية بحسب قناة روسيا اليوم، أن المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بقرار تأجيل اجتماع للجنة الخاصة بمتابعة تطبيق مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا، كان من المقرر أن يعقد في روما في التاسع عشر من مارس، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

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