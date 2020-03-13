دورة توعوية حول كورونا في بلدة “بريك”

نظمت إدارة المركز الصحي ببريك، محاضرة توعوية حول مخاطر الوباء وكيفية نشر ثقافة الوعي الصحي بين المواطنين للعناصر الطبية وعدد من نشطاء المجتمع المدني بالبلدة .

وتناولت المحاضرة التي جاءت ضمن الاستعدادات الوقائية لفيروس كورونا، التعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية التعامل مع الحالات التي قد تظهر على المرضى ، وبعض الإرشادات الاحترازية لزيادة الإدراك لدى الأطقم الطبية بالمركز .

وحمل المشاركون في المحاضرة على عاتقهم تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع لنشر ثقافة الوعي الوقائي من كورونا ، وذلك بتوزيع مطويات إرشادية لطلاب المدارس وكافة شرائح المجتمع .

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