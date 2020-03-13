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دورة توعوية حول كورونا في بلدة “بريك”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت إدارة المركز الصحي ببريك، محاضرة توعوية حول مخاطر الوباء وكيفية نشر ثقافة الوعي الصحي بين المواطنين للعناصر الطبية وعدد من نشطاء المجتمع المدني بالبلدة .

وتناولت المحاضرة التي جاءت ضمن الاستعدادات الوقائية لفيروس كورونا، التعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية التعامل مع الحالات التي قد تظهر على المرضى ، وبعض الإرشادات الاحترازية لزيادة الإدراك لدى الأطقم الطبية بالمركز .

وحمل المشاركون في المحاضرة على عاتقهم تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع لنشر ثقافة الوعي الوقائي من كورونا ، وذلك بتوزيع مطويات إرشادية لطلاب المدارس وكافة شرائح المجتمع .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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