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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

13 March, 2020

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم ،اليوم الجمعة ،أجتماعا موسعا مع مدراء المصارف التجارية العاملة بسرت ،لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالعمل المصرفي بالمصارف التجارية والمختنقات المصرفية فى مقدمتها توقف التعامل بالمقاصة الالكترونية ونقص السيولة النقدية

وحضر الاجتماع الذي ناقش أهمية التكافل فيما بين البلدية والقطاعات التابعة لها وتقع في إطار حدودها الادارية والتى تخضع تحت أشرافها وفق اللوائح ،عضو المجلس التسييري للبلدية السنوسي الدعيكي ومدير ادأرة الشؤون المحلية بالبلدية عبدالله العبدلي ومدير ادارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل وأمين سر المجلس يونس الحداد.

و قال المكتب الإعلامي لبلدي سرت ،أنه تم التطرق إلى المختنقات التى تواجه المصارف بسرت وخاصة ما يختص بتوفير السيولة النقدية للمواطنيين والتنسيق مع الادارات العامة للمصارف وحلحلة المشاكل الادارية والمستندية للمصارف بسرت وخاصة ما يتعلق بالمقاصة الالكترونية المصرفية.

وتم الاتفاق على ضرورة الاسراع بتفعيل فرع مصرف ليبيا المركزي بسرت ووضع الية عاجلة لتوفير السيولة النقدية للمواطنيين بشكل عاجل.