خطوات احترازية لمجابهة كورونا في غدامس

بدأت التحضيرات في مدينة غدامس لتشكيل لجان وفرق طوارئ لتوحيد الجهود للحد من دخول الفيروس وانتشاره داخل المدينة.

وتأتي هذه الخطوات بناء على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية في ليبيا لمجابهة انتشار فيروس الكورونا، خصوصا وأن موقع بلدية غدامس الجغرافي الرابط بين حدود دولتي الجزائر وتونس يجعلها أكثر عرضة للخطر، ما جعل الوزارة تولي اهتماما خاصا للبلدية بتجهيز مرفق صحي متكامل يساعد على اكتشاف الفيروس.

وفي السياق ذاته انعقد بقاعة مستشفى غدامس العام اجتماع موسع ضم مجموعة من الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الصحية والجهات الأمنية لتبادل الأفكار ووضع الخطوط العريضة اللازم اتباعها لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد تحسبا لمجابهة ظهور حالات إصابة بالفيروس ولتقليل الأضرار بقدر الإمكان سيما أن البلدية يوجد بها منفذ “غدامس الدبداب” الذي يربط بين ليبيا والجزائر ما يحتم ضبط حركة المتسللين ونشاط الهجرة غير القانونية .

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