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محاضرة توعوية لطلاب ترهونة حول فيروس كورونا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت مدرسة شهداء ترهونة للمتفوقين بالتعاون مع مكتب الرعاية الصحية الأولية التابع لادارة الخدمات الصحية ترهونة محاضرة توعوية حول مرض كورونا في سباق مع الزمن لمحاولة توعية أكبر قدر من المواطنين للاحتياط والاحتراز من فايروس كورونا المستجد.

وانتظمت المحاضرة بحضور مراقب التعليم ببلدية ترهونة ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ومنسق منظمة الصحة العالمية بترهونة وعدد من العناصر الطبية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلبة وطالبات المدرسة.

وتطرقت المحاضرة التي قدمها الفريق الصحي بالمدرسة بالتعاون مع العناصر الطبية أسباب المرضِ وطرق الوقاية منه، وفي ختام المحاضرة كرمت إدارةُ المدرسةِ معمر عبدالعزيز مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ترهونة تقديراً لتعاونه لإقامة هذه المحاضرةِ وللجهود التي يبذلها العاملون بالمكتب من أجل تقديم الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد المجتمع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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