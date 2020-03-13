محاضرة توعوية لطلاب ترهونة حول فيروس كورونا

نظمت مدرسة شهداء ترهونة للمتفوقين بالتعاون مع مكتب الرعاية الصحية الأولية التابع لادارة الخدمات الصحية ترهونة محاضرة توعوية حول مرض كورونا في سباق مع الزمن لمحاولة توعية أكبر قدر من المواطنين للاحتياط والاحتراز من فايروس كورونا المستجد.

وانتظمت المحاضرة بحضور مراقب التعليم ببلدية ترهونة ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ومنسق منظمة الصحة العالمية بترهونة وعدد من العناصر الطبية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلبة وطالبات المدرسة.

وتطرقت المحاضرة التي قدمها الفريق الصحي بالمدرسة بالتعاون مع العناصر الطبية أسباب المرضِ وطرق الوقاية منه، وفي ختام المحاضرة كرمت إدارةُ المدرسةِ معمر عبدالعزيز مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ترهونة تقديراً لتعاونه لإقامة هذه المحاضرةِ وللجهود التي يبذلها العاملون بالمكتب من أجل تقديم الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد المجتمع.

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