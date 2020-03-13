“بالصور” خطوات احترازية بمطار بنينا لمنع كورونا من التسلل

تقرير

لازالت ليبيا حتى هذه اللحظة خالية تمام من فيروس كورونا المستجد الذي غزا العالم ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يتابع المسؤولون في المطارات المشهد عن كثب، بينما يعيد المسافرون النظر بشأن إلغاء الرحلات أو تأجيلها فيما تطبق بعض الدول قيود السفر، في حين أن مطار بنينا الدولي في بنغازي لم يوقف رحلاته مكتفيا بتنظيف الطائرات عندما تحط على الأرض خلال توقفها بين الرحلات.

ويقوم موظفون مكلفون بخدمة المناولة الأرضية للطائرات بالتعاون مع الخطوط الإفريقية خلال فترة توقف الطائرات المحدودة بما يطلق عليه “التنظيف المباشر”، وتشمل العملية تنظيف المراحيض ومسح الأدراج وتطهيرها ومسح صناديق الأمتعة العلوية والمقاعد بالمواد المعقمة القاتلة للجراثيم والفيروسات وقد يستغرق هذا الأمر ما يصل إلى نحو ساعة كاملة.

ويستخدم القائمون على هذه العملية منتجات التنظيف والمطهرات المعتمدة والمعروفة بفاعليتها ضد مجموعة واسعة من مسببات الأمراض والتي تعطل الفيروسات المعقدة ذات الخصائص المشابهة لسارس وإنفلونزا الطيور وغيرها من الفيروسات والبكتيريا ما يوفر حماية مضادة للميكروبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية