العيساوي: نواجه صدمة مزدوجة وقف انتاج النفط وتراجع أسعاره بسبب فيروس كورونا

ليبيا – أعلن وزير إقتصاد الوفاق علي العيساوي أن ليبيا أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث بسبب الصدمة المزدوجة الناجمة عن وقف انتاج النفط وخفض أسعاره. العيساوي وفي حديث لوكالة “فرانس برس” أمس الخميس على هامش لقاء مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني “اكسبيرتيز فرانس” في تونس قال:” نواجه صدمة مزدوجة وقف انتاج النفط وتراجع الأسعار وسببها بشكل جزئي فيروس كورونا المستجدّ”.

وأوضح أن ميزانية العام 2020 طموحة وحُدّدت بحوالى 55 مليار دينار “35 مليار يورو”،مردفاً:”لكننا أُرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار (24,8 مليار يورو)”.

وأشار إلى أن ذلك يؤثر كثيراً على الخدمات العامة والاستثمار وسيتمّ إرجاء بناء مدارس جديدة ومستشفيات جديدة وكذلك الاستثمارات من أجل تجديد البنى التحتية النفطية.

وتابع:”سينبغي على الحكومة التي كانت تتوقع نمواً تفوق نسبته الـ6% أن تخفّض هذه النسبة من دون أن يعطي رقماً معيناً”.

وأضاف أنه على الرغم من أن ليبيا هي إحدى الدول النادرة التي لم تُسجّل أي إصابة بفيروس كوفيد-19 إلا أن الوباء العالمي ألحق أضراراً بليبيا بشكل غير مباشر إذ إن خفض أسعار النفط بسبب تراجع الطلب في الصين كان له تأثير كبير على الاقتصاد

العيساوي لفت إلى أن أولوية حكومة الوفاق إيجاد وسائل مختلفة عن ميزانية الدولة لتمويل الاقتصاد،متحدثاً عن إصدار هذا العام السندات الليبية الأولى على شكل صكوك إسلامية بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.