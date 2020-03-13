الثني يبحث مع رئيس مركز الشراكة الدولية الروسي التعاون التجاري

استقبل رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المبروك سلطان.

وناقش الثني مع الوفد الروسي الذي يجري زيارة عمل إلى ليبيا، القضايا الاستراتيجية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون، كما تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية عبد الهادي الحويج في تصريح عقب اللقاء، إن الزيارة تأتي في إطار بحث فرص الاستثمار الروسي في ليبيا بكافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بصيانة المواني النفطية والتنقيب عن النفط، مضيفا أن مجالات التعاون ستمتد لتشمل ميدان التدريب، ومجالات المطارات والمواني والمواصلات وكافة القطاعات المختلفة.

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