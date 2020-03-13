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منطقة سرت العسكرية: دمرنا منظومة دفاع جوي محمولة على عربات تركية بمنطقة أبو قرين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الضابط بعمليات الجيش بمنطقة سرت العسكرية سليمان الهمالي إن الطيران التابع للجيش نفذ 8 غارات على فترات زمنية متقاربة استهدفت أكثر من 7 تجمعات لمليشيات مصراته المدعومة بمرتزقة من تركيا.

الهمالي وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”أمس الخميس أوضح أن الأهداف المنتقاة والتي تم تدميرها جميعا كان الغرض من تواجدها بمنطقة بوقرين وضع خط دفاع أول عن مصراتة ويمكن منه الانطلاق لتنفيذ عمليات ضد الجيش غرب سرت.

وأشار الهمالي إلى أن الأهداف التي دمرت في الغارات الجوية للجيش تمثلت في منظومة دفاع جوي محمولة على عربات تركية الصنع كما تم استهداف 3 سيارات ذخائر ووقود وعدة عربات مصفحة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لم نعد نطالع او نتطلع الي بيانات الجيش فهي محبطه للعزيمه فقد سئمنا كلمة دمرنا أحبطنا ورصدنا نريدوا الكليمات تتغير الي دخلنا طرابلس وأسرنا جنود اتراك وسوريين او الآن نحن افراد الجيش الليبي نتجول في شوارع مصراته وهي خاليه من الماره نتيجه اعلان منع التجوال من قِبْل الجيش

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  • الوطن ينهار . واملنا بعد الله في الجيش اللي هو في موضع صعب . اذا اقتحم بقوة سيموت مدنيين كثار . واذا اجل الاقتحام يجي واحد يقول الى متى ننتظر . ربي يعاونهم ويكون في صفهم ضد المليشيات المجرمة في المنطقة الغربية كلها

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