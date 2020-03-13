منطقة سرت العسكرية: دمرنا منظومة دفاع جوي محمولة على عربات تركية بمنطقة أبو قرين

ليبيا – قال الضابط بعمليات الجيش بمنطقة سرت العسكرية سليمان الهمالي إن الطيران التابع للجيش نفذ 8 غارات على فترات زمنية متقاربة استهدفت أكثر من 7 تجمعات لمليشيات مصراته المدعومة بمرتزقة من تركيا.

الهمالي وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”أمس الخميس أوضح أن الأهداف المنتقاة والتي تم تدميرها جميعا كان الغرض من تواجدها بمنطقة بوقرين وضع خط دفاع أول عن مصراتة ويمكن منه الانطلاق لتنفيذ عمليات ضد الجيش غرب سرت.

وأشار الهمالي إلى أن الأهداف التي دمرت في الغارات الجوية للجيش تمثلت في منظومة دفاع جوي محمولة على عربات تركية الصنع كما تم استهداف 3 سيارات ذخائر ووقود وعدة عربات مصفحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية