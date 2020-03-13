الثني يبحث مع رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي آفاق التعاون

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المبروك سلطان.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية القضايا الاستراتيجية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي حيث تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية واستعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين.

وبدوره،أكد كودرايشوف على ضرورة تعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الليبية والسلطات في الاتحاد الروسي.

ومن جانبه،قال الحويج في تصريح عقب اللقاء إن الزيارة تأتي في إطار بحث فرص الاستثمار الروسي في ليبيا في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بصيانة الموانئ النفطية والتنقيب عن النفط.

وأوضح الحويج أن مجالات التعاون ستمتد لتشمل ميدان التدريب ومجالات المطارات والموانئ والمواصلات وكافة القطاعات المختلفة،لافتا إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي كمقدمة لزيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الروس الذين ينوون زيارة ليبيا خلال الأيام المقبلة لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية المختلفة.

هذا ورافق كودرايشوف خلال زيارة العمل التي يجريها إلى ليبيا لبحث آفاق التعاون التجاري بين البلدين الصديقين ديمتري كاشيني عضو لجنة الرقابة في المركز مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي.

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